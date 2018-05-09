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منتخب الطائرة في مجموعة قوية بدورة ألعاب البحر المتوسط

علي البحيري
نشر فى : الأربعاء 9 مايو 2018 - 11:13 م | آخر تحديث : الأربعاء 9 مايو 2018 - 11:16 م

أسفرت قرعة منافسات الكرة الطائرة لدورة ألعاب البحر المتوسط رقم 18 المقرر إقامتها في الفترة من 22 يونيو المقبل وحتى 1 يوليو بمدينة تاراجونا الإسبانية عن وقوع المنتخب الوطني رجال في المجموع الثالثة مع منتخب إسبانيا البلد المضيف ومنتخب مقدونيا.

وأجربت القرعة مساء اليوم الأربعاء للمنافسات التي يشارك فيها 12 منتخبا، وأسفرت عن وقوع منتخب مصر مع البلد المضيف.

وجاءت القرعة كالتالي:

 المجوعة 1: ايطاليا -البرتغال - اليونان

المجموعة 2:فرنسا - الجزائر - كرواتيا

المجموعة 3: مصر - اسبانيا - مقدونيا

المجموعة 4: تونس - تركيا - ألبانيا


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