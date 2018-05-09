قائد الحرس الثوري: الأوروبيون مرتبطون بأمريكا

نقلت وكالة «فارس» للأنباء عن قائد الحرس الثوري الإيراني الميجر جنرال محمد علي جعفري، قوله، اليوم الأربعاء، إن الأوروبيين مرتبطون بالولايات المتحدة وشكك في قدرتهم على الحفاظ على الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحثت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الولايات المتحدة، على ألا تتخذ خطوات تزيد من صعوبة المهمة بالنسبة للدول التي مازالت تريد الالتزام بالاتفاق. لكن «جعفري» شكك في قدرة الدول الأوروبية الثلاث على التصرف من تلقاء نفسها.

ونقلت الوكالة عنه قوله: «من الواضح أن الأوروبيين غير قادرين على اتخاذ قرار مستقل بين إيران وأمريكا وأنهم مرتبطون بأمريكا. مصير الاتفاق الإيراني واضح».

وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على تقييد تخصيب اليورانيوم ووقف أنشطة نووية أخرى مقابل رفع العقوبات عنها.

ونسبت وكالة «فارس» إلى «جعفري» قوله، إن انسحاب الولايات المتحدة يظهر أن مسألة تخصيب اليورانيوم ليست سوى ذريعة لمحاولة الحد من برنامج الصواريخ الإيراني ونفوذ طهران في المنطقة.

وقال «جعفري»: «وبالنظر إلى حقيقة أن مشكلة العدو هي قدراتنا العسكرية، فإن القوات المسلحة يجب أن تولي المزيد من الاهتمام لتعزيز قدراتها». كما أشار إلى أن إيران لديها خبرة طويلة فيما يتعلق بتنمية البلاد في ظل العقوبات.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن «جعفري»: «مرة أخرى يتبين بجلاء ويثبث بوضوح أن الأمريكيين بلطجية. لا يمكن الوثوق بهم في أي نوع من المفاوضات أو الاتفاقات».