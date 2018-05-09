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توريد 139 ألف طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد نصار:
نشر فى : الأربعاء 9 مايو 2018 - 1:55 م | آخر تحديث : الأربعاء 9 مايو 2018 - 1:55 م

ورد فلاحي ومزارعي وتجار محافظة كفر الشيخ منذ 15 أبريل الماضي، وحتى اليوم الأربعاء، 139895 طن قمح محلي إلى 25 شونة وصومعة ومخزن تابع لمديرية تموين كفر الشيخ بمختلف قرى ومدن المحافظة.

وقال المهندس عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية لـ«الشروق»، إن عمليات توريد القمح المحلي تسير بشكل منظم من قبل العاملين بمختلف الشون والصوامع ومجامع الغلال، وتدور بشكل منظم من الفلاحين والمزارعين والتجار، الذين يقوموا بتسليم الأقماح.

وأشار إلى، أن مستحقات الفلاحين والتجار تصلهم أول بأول ولا توجد مشكلات، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح للجميع لتذليل أي مشكلات.

وأكد، أنه تم استلام 139895 طن قمح منذ 15 أبريل من الشهر الماضي وحتى اليوم، ومستمرون في استلام القمح.


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