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محافظ الغربية يفتتح معرض «أهلا رمضان» للسلع الغذائية

الغربية - علاء شبل:
نشر فى : الأربعاء 9 مايو 2018 - 3:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 9 مايو 2018 - 3:36 م

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، معرض «أهلا رمضان 2018»، بجوار ديوان عام محافظة الغربية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجهورية بزيادة عدد المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة مع الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا. ويأتي هذا المعرض بالتنسيق بين الأمن الغذائي بمحافظة الغربية وأسواق المنشاوي.

كما تفقد محافظ الغربية أقسام المعرض، الذي يضم كافة أنواع السلع الغذائية والتموينية واللحوم والأسماك، والتقى محافظ الغربية مع المواطنين بالمعرض؛ للتأكد من جودة المنتجات ومناسبة أسعارها.

وصرح «صقر»، أنه سيتم توفير لحوم طازجة يتم ذبحها داخل محافظة الغربية من مزارع القوات المسلحة في الفترة القادمة بأسعار مناسبة.

وعقب الافتتاح، وجه محافظ الغربية بعرض أسعار المنتجات قبل التخفيض وأسعارها بعد التخفيض؛ لتكون واضحة للمواطنين،
ورافق المحافظ اللواء طلعت منصور سكرتير عام محافظة الغربية، واللواء محمد هارون مدير المشروعات الإنتاجية بالمحافظة.


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