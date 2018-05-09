الصين تنتقد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، إن بكين تأسف للقرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم التوصل إليه عام 2015، مضيفا أن بكين مستمرة في الالتزام بالاتفاق.

وأضاف المتحدث جينج شوانج إن الاتفاق متعدد الأطراف، الذي تم التوصل إليه عبر مفاوضات مع القوى العالمية الست والاتحاد الأوروبي، ساعد في الحفاظ على نظام حظر الانتشار النووي الدولي وساهم في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح أن الصين إلى جانب أوروبا سوف يستمران في الالتزام بالاتفاق، مضيفا أن بكين تحث جميع الأطراف على استخدام الدبلوماسية والعودة لتنفيذ الاتفاق النووي.

وتأتي التعليقات الرسمية عقب أن وصف مقال افتتاحي بصحيفة تشاينا ديلي الخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها تمثل " تهديدا للنظام العالمي".

وقال المقال إن إعلان ترامب، الذي انتقده الحلفاء الأوروبيون لواشنطن، يخاطر بإثارة المشاكل.

وأضاف المقال" الجهود السابقة لتحقيق حظر الانتشار النووي الدولي سوف تذهب سدى، كما ربما تتضرر الآمال بشأن إصلاح أزمة مماثلة عبر الحوار والمفاوضات، مثل القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية".

وحذرت الصحيفة، التي تعتبر الناطقة باسم الحكومة الصينية، من أن النظام الدولي ليس لديه مكان من أجل " الأنانية الأمريكية المطلقة" وأن مبدأ ترامب " أمريكا أولا" يخاطر بعزل أكبر اقتصاد في العالم.