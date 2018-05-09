أسهم النفط ترفع أسواق أوروبا مع انسحاب أمريكا من اتفاق إيران

تدعمت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، بالأداء القوي لشركات النفط بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مما عزز أسعار الخام.

وفي حين قدمت نتائج أعمال قوية بعض الدعم أيضًا، فإن أسهم الشركات المنكشفة على إيران تراجعت لتفقد «ايرباص» لصناعة الطائرات و«رينو وبيجو سيتروين» للسيارات ما بين 0.4 و1.7%.

وبحلول الساعة 07:27 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًا نحو 0.2%، في حين ساعدت أسعار النفط المرتفعة المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الغني بأسهم شركات السلع الأولي ليزيد 0.4%.

وحقق قطاع النفط والغاز أكبر المكاسب، حيث صعد مؤشره 1.5% إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات مع ارتفاع أسعار الخام بعد قرار ترامب بشأن إيران، والذي يثير مخاطر اندلاع صراع جديد في الشرق الأوسط، ويلقي بظلال من الشك على إمدادات النفط العالمية.

وصعدت أسهم شركات النفط الكبرى «توتال ورويال داتش شل وإيني» ما بين 0.9% و2%.

وارتفع سهم سيمنس 4.2%، بعد أن رفعت الشركة الصناعية الألمانية العملاقة توقعاتها لأرباح العام بأكمله مما طغى على بواعث القلق بشأن انكشافها على إيران.