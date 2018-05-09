مدحت العدل: فضل شاكر أفضل من يغني تتر «لدينا أقوال أخرى»

قال الكاتب والسيناريست، مدحت العدل، إن اختيار المطرب فضل شاكر؛ لغناء تتر مسلسل «لدينا أقوال أخرى»، الذي سيُعرض في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، جاء من وجهة نظر فنية بحتة، حسب تعبيره.



وأضاف «العدل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، أمس الثلاثاء، أنه لا بد من فتح الباب أمام المطرب فضل شاكر للعودة إلى الفن بدلًا من التطرف، مؤكدًا أنه أفضل شخص يغني لحن تتر المسلسل.



وتابع أن المنتج أحمد جمال العدل هو الذي اقترح غناء شاكر لتتر المسلسل، معقبًا: «هو أحسن مَنْ يُغني هذا التتر بإحساسه، ووجهة نظري الشخصية أن نفتح له باب الفن والرجوع إليه».



وكان المطرب فضل شاكر أعلن اعتزاله الفن بشكل نهائي في عام 2012، وانضم إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير.



ومسلسل «لدينا أقوال أخرى» من بطولة الفنانة يسرا، نجلاء بدر، شيرين رضا، ومن تأليف خالد أبو بكر وأمين جمال وعبد الله حسن وإبراهيم محسن، ومن إخراج محمد علي، ومن إنتاج «العدل جروب».





