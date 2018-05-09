حبس ضابطي شرطة بالسويس بتهمة تهريب مخدرات

قررت نيابة السويس الكلية، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، حبس اثنين من ضباط الشرطة بمديرية أمن السويس 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بمحاولته تهريب كيلو ونصف من مخدر الحشيش من نفق الشهيد أحمد حمدي.



كان العميد شريف الخولي، رئيس منطقة مكافحة المخدرات بالسويس، تلقى معلومات بقيام اثنين من ضباط الشرطة بالاستعداد لتهريب مواد مخدرة من نفق الشهيد أحمد حمدي.



وبقيام الرائد أيمن عبيد والرائد أحمد بيومي ضباط مكافحة المخدرات بتوقيف سيارة داخل نفق الشهيد أحمد حمدي قادمة من سيناء يستقلها الضابطين بمديرية أمن السويس «أ.س» و«م. م» وتفتيش السيارة عثر داخل السيارة على كيلو ونصف من مخدر الحشيش.