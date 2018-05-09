السعودية تعبر الجزائر بثنائية وديا

حقق منتخب السعودية لكرة القدم فوزا معنويا 2 / صفر على نظيره الجزائري اليوم الأربعاء، في المباراة التي جرت بينهما في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستنطق بروسيا منتصف الشهر المقبل.



انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدف حمل توقيع سلمان الفرج في الدقيقة 25.



واصل المنتخب السعودي تألقه في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل نجمه يحيى الشهري الهدف الثاني في الدقيقة 81.



تعد هذه هي الودية الأولى التي يخوضها المنتخب السعودي في معسكره الإعدادي المقام حاليا بمدينة ماربيا الإسبانية، في إطار المرحلة الرابعة لاستعداداته للمشاركة في المونديال الروسي، حيث من المنتظر أن يلتقي مع منتخب اليونان في 15 من الشهر الجاري.



يذكر أن منتخب السعودية، الذي يشارك في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 12 عاما، يلعب في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات في كأس العالم برفقة منتخبات روسيا وأوروجواي ومصر، حيث يخوض المباراة الافتتاحية للمونديال أمام نظيره الروسي في 14 حزيران/يونيو المقبل.