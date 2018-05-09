بوتين من الساحة الحمراء: الاتحاد السوفييتى «أنقذ أوروبا»

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم، أن الاتحاد السوفييتى السابق أدى دورا رئيسيا فى تقرير نتائج الحرب العالمية الثانية، وذلك فى كلمته خلال عرض عسكرى حاشد فى الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو، فى إطار احتفال روسيا بالذكرى 73 لاستسلام ألمانيا النازية.

وقال بوتين فى كلمته خلال الاحتفال الذى شهده رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش إن «كل الدول وجميع الشعوب أدركت بعد ذلك أن الاتحاد السوفييتى على وجه التحديد هو الذى حدد نتائج الحرب العالمية الثانية»، مضيفا أن البعض يحاولون إعادة كتابة التاريخ لتقويض الانتصار السوفييتى، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتابع: «اليوم يحاولون تجاوز بطولة هذا الشعب الذى أنقذ أوروبا والعالم من الاسترقاق ومن الإبادة ومن أهوال الهولوكوست (المحرقة)»، ومضى قائلا :«إنهم يحاولون تشويه أحداث الحرب ونسيان الأبطال الحقيقيين»، دون أن يحدد تلك الأطراف.

ولم يشر بوتين فى كلمته إلى حلفاء الاتحاد السوفييتى فى الحرب، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقا لنسخة الكرملين.

وتراجعت علاقات روسيا مع القوتين الغربيتين فى السنوات الأخيرة إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة، بسبب دعم الجانبين لأطراف مختلفة فى الصراعات فى أوكرانيا وسوريا.

وشارك فى الاستعراض العسكرى أكثر من ثلاثة عشر ألف عسكرى إلى جانب الآليات العسكرية والطائرات التابعة لمختلف صنوف القوات المسلحة الروسية، وكذلك سرايا استعراضية تابعة لدوائر القوات الأخرى.

وفى سياق متصل، شارك بوتين، برفقة نتنياهو فى مسيرة «الفوج الخالد» إحياء لذكرى العسكريين الذين ضحوا بأرواحهم فى الحرب العالمية الثانية، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.