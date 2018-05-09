قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تسعى لتطبيق منظومة حديثة لتطوير العملية التعليمية، من خلال فلسفة جديدة لتغير المناهج وطرق التدريس وخلق لغة حوار بين الطالب والمعلم، مؤكدًا على تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، على جميع المدارس المصرية، بحلول العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل.



وأضاف «شوقي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، أمس الثلاثاء، أن المنظومة التعليمية الجديدة ستطبق على طلاب مرحلة kg1 وkg2 وطلاب الصف الأول الابتدائي، في 86% من المدارس المصرية واليابانية، متابعًا: «مفيش طالب مش هيطبق علية المناهج الجديدة وطرق التدريس، ولكن بعد حالة الجدل اللي حصلت في بعض المدارس اللغات والدولية هيتم دراسة مادة الرياضيات والعلوم وفقًا للغة هذه المدارس».



وتابع أن المنظومة التعليمة الجديدة تهدف إلى تعليم اللغات، ولكن في مراحل دراسية متقدمة؛ لعدم تشتيت الطالب، وفقًا لاجتماع أراء العلماء المتخصصين في التعليم، معقبًا: «في المرحلة الأولي هنركز على بناء شخصية الطفل، وإتقان اللغة العربية ودراسة اللغة الإنجليزية على حده، وفي المرحلة الإعدادية يدرس الطالب المواد الأخرى زي الرياضيات والعلوم باللغات المختلفة».



وأوضح أن تسلسل المنظومة التعليمة الجديدة، أفضل من تدريس بعض المواد باللغات الأخرى للطلاب في المرحلة الابتدائية، نافيًا علاقة وزارة التربية والتعليم بلفظ تعريب المناهج الدراسية الذي أطلقه أصحاب المصالح الخاصة، لبث الذعر بين أولياء الأمور من المنظومة التعليمية الجديدة.



