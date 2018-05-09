أشاد ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق سموحة، بخالد جلال، المدير الفني للزمالك، لافتا إلى أنه نجح في إعادة اللاعبين لمراكزهم الطبيعية وقام بتثبيت التشكيل.

وقال في تصريحات إذاعية: "خالد جلال يقوم بعمل رائع مع الزمالك حاليا، وواثق من قدرات لاعبي سموحة في مباراة الفريقين".

وأردف: "أعتقد أن اعتذار كريستيان جروس عن قيادة الزمالك وإسناد المهمة في الموسم المقبل لخالد جلال سيمثل ضغط كبير على جلال في نهائي كأس مصر أمام سموحة".

وأشار ميمي إلى أنه قلق من يوسف أوباما، لاعب الزمالك، خاصة وأنه يؤدي بشكل جيد في الفترة الحالية، لافتا إلى أنن سموحة سيدخل اللقاء بصفوف مكتملة، باستثناء أحمد نبيل مانجا الذي يعاني من الإجهاد، نظرا لمشاركته في جنازة والدته قبل مباراة الأسيوطي بـ48 ساعة فقط.

وعلى جانب أخر أكد مدرب سموحة، على ثقته التامة في قدرات الحكام المصريين، قبل مباراة نهائي كأس مصر أمام نادي الزمالك.

وأضاف: "ثقتي كبيرة في الحكام المصريين، أطلب فقط من الحكام في المباراة أن يتم التعامل بعدالة مع كل القرارات".

وأكمل: "الزمالك يحتاج لبطولة والجميع يعرف ذلك وأتمنى أن لا يتعامل الحكم مع هذا الأمر".