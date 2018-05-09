وزير الخارجية الأمريكى يحط فجأة فى كوريا الشمالية

-بومبيو يبحث خلال زيارته موعد ومكان قمة ترامب وكيم



قام وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم، بزيارة مفاجئة للعاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، التقى خلالها مسئولين كوريين كبارا، بهدف التوصل إلى اتفاق حول جدول أعمال القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

ووصل بومبيو إلى بيونج يانج قادما من اليابان وتوجه إلى فندق كوريو فى العاصمة الكورية الشمالية لعقد اجتماعات، بحسب وكالة «رويترز».

وأقام كيم يونج تشول مدير المخابرات السابق والذى يشغل حاليا منصب مدير إدارة الجبهة الموحدة المسئولة عن العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية حفل غداء لبومبيو والمسئولين المرافقين له.

وتهدف هذه الزيارة غير المعلنة لبومبيو وهى الثانية له خلال أسابيع لكنها الأولى بصفته وزيرا للخارجية، إلى تسريع الاستعدادات للقمة التى ستتناول الترسانة النووية للشمال.

وصرح بومبيو أمام صحفيين أنه يأمل بالتوصل إلى اتفاق حول موعد ومكان القمة مع أن ترامب كان قال إنه تم تحديدهما.

وقال مسئول بقصر الرئاسة الأزرق فى كوريا الجنوبية إنه من المتوقع أن يتفق بومبيو على موعد للقمة. وفي وقت لاحق أعلن ترامب الإفراج عن ثلاثة أمريكيين معتقلين لدى كوريا الشمالية، والذين اصطحبهم بومبيو عائدا إلى بلاده.