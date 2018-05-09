إسرائيل تقرر طرد رئيس مكتب هيومن رايتس ووتش

قررت إسرائيل طرد عمر شاكر، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، بدعوى دعمه لمقاطعة إسرائيل.



وأصدر وزير الداخلية الإسرائيلي، آري ديري، اليوم الثلاثاء، أمرا بمغادرة شاكر للبلاد في غضون 14 يوما.



وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية، في بيان، أن وزارة الشؤون الاستراتيجية جمعت معلومات عن شاكر، وخرجت من هذه المعلومات بأنه يعمل بشكل فعال من أجل حركة المقاطعة المناوئة لإسرائيل.



يذكر أن شاكر أمريكي الجنسية من أصل عراقي وهو مسؤول لدى المنظمة عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وكتب على تويتر أن هذه هي المرة الأولى التي تطرد فيها إسرائيل ممثلا عن منظمته، وأضاف أن الدافع الحقيقي لهذه الخطوة هو قمع الاعتراض.



من جانبها، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش عن وقوفها الكامل خلف شاكر وطالبت السلطات الإسرائيلية بالرجوع عن قرارها، ولفتت إلى أنها عازمة على الطعن على القرار أمام محكمة إسرائيلية.



وذكرت المنظمة أنها لا هي ولا شاكر يؤيدان مقاطعة إسرائيل كما جرى التأكيد لوزارة الداخلية الإسرائيلية.