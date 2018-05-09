الوادي الجديد تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه تم الاستعداد لشهر رمضان الكريم على مستوى القطاعات الخدمية، بجانب العمل على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث يجرى العمل على إنشاء معارض «أهلا ً رمضان»، بجانب ضخ كميات من اللحوم والدواجن وجميع السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين والقوات المسلحة والمجمعات الاستهلاكية.

وقال في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الحملات التموينية الرقابية مستمرة طوال الشهر الكريم؛ لمراقبة وضبط الأسعار ومنع احتكار السلع والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، بالإضافة إلى شن حملات متابعة يومية لضمان تشغيل المطاحن والتزام المخابز بإنتاج خبز مطابق للمواطفات، بجانب متابعة أرصدة المحافظة من الدقيق والاحتفاظ بالأرصدة القانونية لضمان إنتاج خبز مطابق للمواطفات للمواطنين.

وأشار إلى رفع حالة الطوارئ بكافة القطاعات الخدمية على مدار الشهر الكريم؛ لضمان تلبية احتياجات المواطنين والتحرك الفوري نحو البلاغات الورادة لغرفة العمليات والقطاعات الخدمية.