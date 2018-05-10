«الوزراء»: لا صحة لرفع أسعار تذاكر القطارات في الوقت الحالي

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء المهندس شريف أسماعيل بحث اليوم مع وزير النقل، إيجاد حلول غير تقليدية لتطوير هيئة السكة الحديد، مضيفًا أن زيادة أسعار القطارات غير مطروحة في الوقت الحالي.

وأضاف «سلطان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الأربعاء، أن الدولة تستهدف تطوير منظومة السكك الحديدية الفترة المقبلة، بالإضافة إلى حل جميع المشكلات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين، متابعًا: «نسعى لإيجاد حلول غير تقليدية، مثل الاستفادة من الدعاية والإعلان لتطوير المنظومة، واستغلال الأراضي أو المخازن التابعة للهيئة في التطوير الجديد».

وأوضح أن وزير النقل لم يعرض برنامجًا زمنيًا للانتهاء من تطوير هيئة السكة الحديدة، معقبًا: «التطوير لا يقتصر على تجديد الجرارات وعربات القطارات، واستبدال الإشارات الضوئية بالإلكترونية».

وتابع أن عملية التطوير تستهدف التغلب على بعض المشاكل مثل، تعديل نسب التحصيل في المحطات الضعيفة، الحفاظ على عربات النقل من خلال المواطنين، بالإضافة إلى توفير خدمة مرضية للجمهور بدلًا من الخدمة السيئة في بعض الخطوط.