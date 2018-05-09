• الحفل يجمع الكورال الاحتفالى والأختين أيوب لأول مرة فى بمصر

يعقد فى السابعة مساء اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل حفل «موسيقى الشعوب» بأحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور المايسترو ناير ناجى، مؤسس كورال القاهرة الاحتفالى، ونجمتى الحفل الأختين أيوب.

الحفل يقام فى الثامنة من مساء السبت المقبل بمسرح الماركى بكايرو فيستيفال، والذى يقدم خلاله ثنائى الموسيقى الكلاسيكية الإسكتلندى من أصول مصرية باقة من الأغانى التراثية الشرقية، ومنها «لما بدى يتثنى» و«اه يازين» فى ثوب جديد وبتوزيع مختلف معد خصيصا من أجل حفل القاهرة.

وعن تلك التجربة يقول المايسترو ناير ناجى: «إن التعاون مع شباب الموسيقى الكلاسيكية الدولى مثل «الأختين أيوب» يمثل لكل عضو من كورال القاهرة الاحتفالى سعادة حقيقية».

كما أعرب فريق «الأختين أيوب» عن سعادته بالتجربة، وكذلك بعودتهما لبلديهما مصر لإطلاق أولى حفلاتهما كفريق بالقاهر.

الجدير بالذكر أن كورال القاهرة الاحتفالى تم تأسيسه عام 2000، ويضم أكثر من 120 عضوا ينتمون لسبع جنسيات، وحصد الكورال الجائزة الفضية عن التوزيع العصرى للموسيقى العربية فى مسابقة «أصوات براغ» بجمهورية التشيك عام 2012، وحاز فى عام 2016 على دبلومة الجائزة الفضية فئة «الفلكلور مع المصاحبة» فى «أوليمبياد الكورالات العالمية بروسيا.

الثنائى المصرى الإسكتلندى «الأختين أيوب» حقق انتشارا كبيرا منذ أول ظهور لهما بقاعة ألبرت الملكية عام 2016، وبعدها انطلقت الأختين نحو النجومية، ولفتت لورا أيوب عازفة الكمان والبيانو وسارة أيوب عازفة التشيلو والبيانو انتباه المخرج مارك رونسون الذى قام بتقديمهما إلى ساحة الموسيقى العالمية.

تصدر ألبوم «الأختين أيوب» قائمة الموسيقى الكلاسيكية، ودفع بهما أداؤهما لأغنية «كبرياء الأم» لجورج مايكل فى الأكاديمية البريطانية لفنون السنيما والتليفزيون إلى رأس قائمة «آى تيونز» فى غضون دقائق من إطلاقها، وترشحت الأختان أيوب لنيل جوائز «جلوبال أوورد»، كما حصدتا جوائز «الموسيقى الخالدة والشباب الإسكتلندى».