تعرف علي نتائج مصر في اليوم الأول لبطولة إفريقيا للجمباز الفني

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خاضت بعثة منتخب مصر للجمباز الفني ناشئين وناشئات منافسات اليوم الأول للبطولة الافريقية المقامة حاليًا في ناميبيا.

وحصل منتخب مصر للجمباز الفني ناشئين بنات على المركز الأول ،وجاء في المركز الثاني منتخب جنوب إفريقيا واحتل منتخب الجزائر المركز الثالث.

وحصد المنتخب الوطني للرجال المركز الأول في الجمباز الفني وحققت جنوب إفريقيا المركز الثاني و وجاءت الجزائر في المركز الثالث.

وفي منافسات الفردي العام بنات، فازت جنا إبراهيم بالمركز الأول وفي المركز الثاني جنوب افريقيا وبينما جاءت زينه إبراهيم في المركز الثالث، وفي الفردي العام أولاد حصدت مصر الثلاث مراكز الاولي محمد منتصر وزياد ابراهيم وعبد الرحمن عبد الحليم.

وانطلقت اليوم الأربعاء بطولة افريقيا للجمباز الفني بنين وبنات التي تستضيفها ناميبيا خلال الفترة من 9 الي 12 مايو الجاري والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين 2018.

ويشارك في البطولة 11 دولة إفريقية وهي مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وأنجولا واثيوبيا وجنوب افريقيا والسنغال ونيجيريا، بالإضافة إلى ناميبيا الدولة المنظمة.