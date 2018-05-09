زينة إبراهيم تتأهل إلى أولمبياد الشباب بالارجنتين للجمباز الفني

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تأهلت زينه إبراهيم لاعبة مصر للجمباز الفني إلي أولمبياد الشباب في الأرجنتين المقرر لها أكتوبر المقبل بعد الحصول علي المركز الأول في البطولة الإفريقية المقامة حاليا في ناميبيا.

وفاز الفريق المصري ناشئات بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات البطولة.

وانطلقت اليوم الأربعاء بطولة افريقيا للجمباز الفني بنين وبنات التي تستضيفها ناميبيا خلال الفترة من 9 الي 12 مايو الجاري والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين 2018.

ويشارك في البطولة 11 دولة إفريقية وهي مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وأنجولا واثيوبيا وجنوب افريقيا والسنغال ونيجيريا، بالإضافة إلى ناميبيا الدولة المنظمة.