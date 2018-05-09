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فيديو.. فضل شاكر يغني ليسرا «شبعنا من التمثيل»

الفنان فضل شاكر
الفنان فضل شاكر
كتبت - إيمان محمود:
نشر فى : الأربعاء 9 مايو 2018 - 3:55 ص | آخر تحديث : الأربعاء 9 مايو 2018 - 3:55 ص
طرحت شركة «العدل جروب» تتر مسلسل «لدينا أقوال أخرى» الذي يغنيه الفنان اللبنانى فضل شاكر، بعد اعتزال الفن لمدة 5 سنوات.

الأغنية تحمل عنوان «شبعنا من التمثيل» من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أمين نبيل. 

كانت شركة «العدل جروب» قد أعلنت أمس عن تعاقدها مع فضل شاكر لغناء تتر مسلسل «لدينا أقوال أخرى» للنجمة يسرا والتي تخوض من خلاله الماراثون الرمضانى المقبل.

ويشارك في بطولة المسلسل شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، سلمى أبو ضيف، ومن تأليف أمين جمال، خالد أبو بكر، إبراهيم محسن، إنتاج جمال العدل، و إخراج محمد علي.


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