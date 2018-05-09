رئيس الأكاديمية العربية يشهد حفل تخرج «دورات حرس الحدود»

شهد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، د. إسماعيل عبد الغفار، حفل تخرج «دورات حرس الحدود» التي أقامتها أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية والبحرية، تحت رعاية وبحضور عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية في السعودية.

وبلغ عدد الخريجين 4 آلاف و682 طالبًا من حرس الحدود، أتموا الدورة الدولية «8» حيث تم تدريبهم على عمليات إنفاذ القانون في البحر، والتي استضافتها السعودية، بمشاركة 17 دولة من الموقعة على تعديلات «جدة لمدونة السلوك» المتعلقة بمكافحة أعمال الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

ووفقًا لبيان الأكاديمية العربية، اليوم الأربعاء، فقد شارك «عبدالغفار» في الاحتفال بوصفه رئيسًا لإحدى أكبر الجامعات البحرية على مستوى العالم؛ من حيث التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات المتعلقة بالنقل البحري، إلى جانب أن الأكاديمية تمثل أحد بيوت الخبرة العربية بمجال النقل البحري.

وثمن «عبدالغفار»، الجهود التي توليها السعودية في تأهيل الكوادر والعمل على تطوير العنصر البشري كأحد الركائز الأساسية من خلال التوجه نحو التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الخريجين تسلحوا بالعلوم النظرية والتطبيقية والعملية والعسكرية والتدريبات الميدانية التي أهلتهم للعمل مع بقية زملائهم في حرس الحدود.

وعلى هامش الاحتفالية، التقى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ومقرها محافظة الإسكندرية، مع الفريق عواد بن عيد البلوى، مدير عام حرس الحدود السعودي؛ لبحث سبل التعاون بمجال التدريب البحري.