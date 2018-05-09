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شهدت العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ومدن مجاورة، زلزالا بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، وفقا لصحيفة «ديلي تايمز» الباكستانية.

وذكرت الصحيفة أن الزلزال، الذي هز أيضا مدنا من بينها بيشاور وناوشيرا وكوهات، قد وقع الساعة 08:25 صباحا بالتوقيت المحلي «03:25 بتوقيت جرينتش»، واستمر لمدة 15 إلى 20 ثانية.

وعلى صعيد منفصل أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن قوة الزلزال بلغت 5.1 درجة بمقياس ريختر.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال يقع بالقرب من مدينة بانو في إقليم خيبر باختونخوا.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو سقوط ضحايا.