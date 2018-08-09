تجمع اليوم الخميس، عدد كبير من أهالي قرية دروة، مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، مطالبين رئيس المركز بوقف إزهاق أرواح الأبرياء من الأطفال وكبار السن، في بالوعات الصرف غير المغطاة.

وقال أشرف جمال عبد الشهيد، من مواطني قرية دروة: "إننا نطالب بردم الجزء الكبير المتبقي من الترعة التي تتخلل المنازل، وبها حيوانات نافقة تنشر الأمراض ليل نهار".

وأضاف محمود حسين، من أهالي القرية: "إن ما تعيشه قرية دروة، هو واقع مأساوي، فالقرية مهملة والترعة أهملها الري ونسى تطهيرها منذ 7 سنوات، والحجة مقاول الأعمال قد هرب بعد الثورة".

وأكد المهندس إبراهيم العربي، أنه أرسل لجنة للقرية، وتمت مخاطبة الري لمتابعة تغطية تلك البالوعات، ومتابعة تطهير الترعة، والنظر في تغطية الجزء المتبقي من الترعة.

وكانت قرية دروة، شهدت الأحد الماضي، سقوط الطفل مصطفى كامل راوي، 5 سنوات، صباح الأحد الماضي، في بلاعة غير مغطاة، أعلى ترعة سبق ردمها، دون استكمال أعمال الردم.