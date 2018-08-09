الخميس 9 أغسطس 2018 4:03 م القاهرة القاهرة 39.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

بعد غرق طفل في بالوعة صرف.. أهالي قرية دروة بالمنيا يطالبون بردم الترع

المنيا- ماهر عبد الصبور
نشر فى : الخميس 9 أغسطس 2018 - 3:52 م | آخر تحديث : الخميس 9 أغسطس 2018 - 3:52 م

تجمع اليوم الخميس، عدد كبير من أهالي قرية دروة، مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، مطالبين رئيس المركز بوقف إزهاق أرواح الأبرياء من الأطفال وكبار السن، في بالوعات الصرف غير المغطاة.

وقال أشرف جمال عبد الشهيد، من مواطني قرية دروة: "إننا نطالب بردم الجزء الكبير المتبقي من الترعة التي تتخلل المنازل، وبها حيوانات نافقة تنشر الأمراض ليل نهار".

وأضاف محمود حسين، من أهالي القرية: "إن ما تعيشه قرية دروة، هو واقع مأساوي، فالقرية مهملة والترعة أهملها الري ونسى تطهيرها منذ 7 سنوات، والحجة مقاول الأعمال قد هرب بعد الثورة".

وأكد المهندس إبراهيم العربي، أنه أرسل لجنة للقرية، وتمت مخاطبة الري لمتابعة تغطية تلك البالوعات، ومتابعة تطهير الترعة، والنظر في تغطية الجزء المتبقي من الترعة.

وكانت قرية دروة، شهدت الأحد الماضي، سقوط الطفل مصطفى كامل راوي، 5 سنوات، صباح الأحد الماضي، في بلاعة غير مغطاة، أعلى ترعة سبق ردمها، دون استكمال أعمال الردم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك