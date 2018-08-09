معين الشعباني : الاتحاد فريق كبير والبطولة ذات أهمية للترجي

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أكد معين الشعباني المدرب العام لفريق الترجي الرياضي التونسي أن فريقه قدم مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس علي ستاد الإسكندرية ضمن ذهاب دور الـ32 لكأس العرب للأندية .

وقال الشعباني : "فريق الاتحاد قوي خاصة بعد هزيمته أمام فريق نادي الزمالك ، وكنا نعلم ان المباراة ستكون بمثابة التحدي لديهم وظهر ذلك خلال التصريحات الفترة الماضية" .

و أضاف : "فريق الاتحاد فريق محترم خاصة في خط الهجوم والذى يضم مجموعة مهاجمين متميزين".

واشار الشعباني إلي أنه سيتم الاستعداد لمباراة العودة بشكل جيد ، لأن البطولة ذات أهمية للفريق التونسي .