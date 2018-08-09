ضبط 6 أطنان «دوم» وإعدام ألف لتر مشروبات فاسدة بـ 5 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط 6 أطنان و56 كيلوجرام «دوم مجروش» للشك في صلاحيتها وتغيرها في خواصها الطبيعية و870 مشروب معبأ في زجاجات بلاستيكية، كما تم إعدام 984 لتر عصائر ومشروبات فاسدة، وذلك خلال حملة مكبرة استهدفت مصانع المشروبات والعصائر بـ5 محافظات هي «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والفيوم»، في شهر يوليو الماضي.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذه الحملات تأتي كإجراءات استباقية لتوعية المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، ونظرًا لإقبال المواطنين على تناول المشروبات والعصائر خلال فصل الصيف.

وبدوره أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه خلال الحملة تم المرور على 19 منشآة غذائية، وسحب 87 عينة أرسلت للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أنه تم تحرير97 محضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، وإحالتها للنيابة المختصة والتي تباشر التحقيقات.

وأشار «عيد» إلى، أن الوزارة ماضية في شن مثل هذه الحملات على كافة المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية؛ لإحكام الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.