ننشر استعدادات كفر الشيخ لاستقبال «عيد الأضحى»

أعلنت مديريات الصحة والأوقاف وهيئة الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ عن استعداداتها المختلفة لعيد الأضحى المبارك.

ووجهت الدكتورة لميس المعداوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، برفع حالة الاستنفار القصوى بمختلف مستشفيات كفر الشيخ، من حيث النظافة والتجهيزات وتوفير الأدوية وفتح المستشفيات العامة والمركزي والمراكز الطبية وبنوك الدم والوحدات الصحية ومستشفيات التكامل بالمدن والقرى المختلفة بالمحافظة، قبل وأثناء وبعد العيد، وحتى الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، وعمل دوريات على مدار اليوم ابتداء من وقفة عرفات وخلال إجازة العيد؛ لمتابعة جميع الحالات على مدار اليوم وتوفير ما يلزم للمرضى من رعاية طبية.

كما أعلن مرفق إسعاف كفر الشيخ عن توفير 91 سيارة إسعاف مختلفة ومجهزة بالأطقم الطبية والإسعافات اللازمة، وتوزيعها على الطريق الدولي والطرق الرئيسية ومصيف بلطيم وبمختلف المدن؛ لتكون قريبة من أي بلاغ قد يؤدي إلى وقوع حوادث أو وقائع غرق مختلفة.

كما أعلن الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، عن تخصيص 359 ساحة، واختيار 718 من الأئمة، منهم اثنان لكل ساحة أحدهما أصليا والآخر احتياطيا.

ووجه «الفقي»، جميع مديري الإدارات، بالتواجد في الساحات قبل الصلاة بساعة على الأقل، مشيراً إلى أنه شكل غرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة خطب العيد والساحات، إضافة إلى غرفة العمليات المركزية، والتي تعد تقريرا للعرض على الوزارة.