ظهر الإعلامي جابر القرموطي، وهو يرتدي جلابية، وسط طقم «صالون عرايس مدهّب»، وخلفه نيش، ليعبر على طريقته الخاصة عن رفضه للعقبات التي يجدها الشباب أمامهم عند الزواج، متابعًا: «في إفراط وإسراف جامد جدًا من إنتاج البرنامج، جابولنا النيش بلمح البصر».



وأضاف «القرموطي»، خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، صباح الخميس، أن ظهوره بهذه الصورة يدعم مبادرة «لا لزفاف العزال»، والتي بدأت في إحدى قرى محافظة الدقهلية، مفسرًا ارتداءه للجلابية: «لأن المبادرة تخص أهل القرية والنجوع والريف عمومًا، مش أهل القاهرة».



وحمل القرموطي كرسيًا فوق رأسه، في بادرة يؤكد منها على رفضه للنيش وللشبكة, معقبًا: «لا للنيش ولا للشبكة، ودي رسالة إنه لازم نشيل الحاجات دي من الجهاز، العريس يجيب شبكة يعمل بيها إيه؟ وهو يا دوب ماشية الدنيا».



