إقالة مسؤول أمني فيتنامي رفيع المستوى بسبب «تزوير جواز سفر»

أفادت وسائل إعلام رسمية في هانوي، اليوم الخميس، بأنه تمت إقالة مسؤول أمني فيتنامي رفيع المستوى بسبب اتهامات بأنه ساعد فيتناميا هاربا من البلاد في الحصول على جواز سفر مزور.

وأقيل الليفتنانت جنرال «بوي فان ثانه» من منصب نائب وزير الأمن العام، أمس الأربعاء، بعد 11 يوما من طرده من الحزب الشيوعي الحاكم، وفقا لما ذكره موقع «دان تري» الإخباري.

واتضح أن «ثانه» قد ساعد «بهان فان آنه»، وهو قطب عقارات سابق في إقليم «دا نانج»، على الحصول على جواز سفر مزور عندما فر من فيتنام في ديسمبر 2017؛ وذلك لتفادي اتهامات بتسريب مواد في وزارة الأمن العام.

وكانت معظم المواد المسربة عبارة عن وثائق تكشف أن الوزارة طلبت من السلطات المحلية تسهيل التعاملات العقارية لـ«فو» من خلال أسعار أراضي تفضيلية.

وفر «فو» إلى سنغافورة، ولكن تم احتجازه وترحيله إلى فيتنام بسبب مخالفات تتعلق بالهجرة. وصدر بحقه حكم بالسجن 9 سنوات في يوليو الماضي.

وأثناء وجوده في السجن في سنغافورة، تردد أن «فو» قد عرض أن يقدم أدلة للسلطات الألمانية في قضية اختطاف منفصلة إذا تم منحه حق اللجوء في ألمانيا.