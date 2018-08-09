عموري خارج قائمة الهلال السعودي بكأس العرب للأندية

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أعلن نادي الهلال السعودي قائمة الفريق التي ستشارك في البطولة العربية للأندية الأبطال في نسختها 2018/2019.

ولم تضم القائدة اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن الشهير بعموري لاعب العين الإماراتي السابق والمنضم حديثًا لصفوف الهلال في صفقة قياسية بلغت 60 مليون ريال لمدة موسم واحد.

وقال نادي الهلال في بيان أنه تم اعتماد قائمة الفريق يوم الثلاثاء الماضي وفقًا للوائح الاتحاد العربي لكرة القدم في الوقت الذي حسم فيه النادي صفقة عموري أمس وهو ما تسبب في خروج اللاعب من القائمة العربية.

وضمت قائمة الهلال كلًا من: علي الحبسي ومحمد الواكد وعبدالله المعيوف وعلي آل بليهي وأحمد شراحيلي وألبرتو بوتيا ومحمد جحفلي وحسن قادش وياسر الشهراني ومحمد البريك ومحمد البقعاوي وعبدالله عطيف وعبدالملك الخيبري ومهند فلاتة وسلمان الفرج ومحمد كنو وناصر الدوسري وكارلوس إدواردو ومحمد الشلهوب ونواف العابد وسالم الدوسري وأحمد أشرف وعمر خربين وأندري كاريلو وفهد الرشيدي ومختار فلاتة.