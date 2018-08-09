تركيا: مقتل 9 مهاجرين غرق قاربهم قبالة سواحل ولاية آيدن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الخميس، بمقتل 9 مهاجرين غرق قاربهم في بحر إيجة قبالة سواحل ولاية آيدن.

وذكرت الوكالة أن القارب كان يحمل 13 مهاجرا غير نظاميين بينهم أطفال.

وأضافت أنه جرى إنقاذ الـ4 الآخرين.