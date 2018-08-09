الخميس 9 أغسطس 2018 10:34 ص القاهرة القاهرة 30.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

تركيا: مقتل 9 مهاجرين غرق قاربهم قبالة سواحل ولاية آيدن

اسطنبول- د ب أ
نشر فى : الخميس 9 أغسطس 2018 - 10:14 ص | آخر تحديث : الخميس 9 أغسطس 2018 - 10:14 ص

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الخميس، بمقتل 9 مهاجرين غرق قاربهم في بحر إيجة قبالة سواحل ولاية آيدن.

وذكرت الوكالة أن القارب كان يحمل 13 مهاجرا غير نظاميين بينهم أطفال.

وأضافت أنه جرى إنقاذ الـ4 الآخرين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك