تركيا: مقتل 9 مهاجرين غرق قاربهم قبالة سواحل ولاية آيدن

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أفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الخميس، بمقتل 9 مهاجرين غرق قاربهم في بحر إيجة قبالة سواحل ولاية آيدن.
وذكرت الوكالة أن القارب كان يحمل 13 مهاجرا غير نظاميين بينهم أطفال.
وأضافت أنه جرى إنقاذ الـ4 الآخرين.