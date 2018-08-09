السماح باستخدام «الرموز النازية» مستقبلا في ألعاب الكمبيوتر بألمانيا

تقرر السماح مستقبلاً باستخدام «الرموز النازية» في ألعاب الكمبيوتر داخل ألمانيا، حتى وإن تضمنت الصليب المعقوف والرموز الجرمانية النازية.

وأوضحت هيئة الرقابة الذاتية للبرمجيات الترفيهية في ألمانيا، المسؤولة عن مراجعة ألعاب الكمبيوتر، اليوم الخميس، إنها ستعدل من أسلوبها في التعامل مع الرموز المخالفة لما هو منصوص عليه في الدستور الألماني.

وتعتزم الهيئة، في المستقبل القيام بفحص ألعاب الكمبيوتر من حيث «كفائتها الاجتماعية»، مشيرة إلى أن هذا الاستثناء داخل القانون الجنائي سيسمح باستخدام رموز مخالفة للدستور تحت شروط مقيدة للغاية.