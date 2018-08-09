الجزائر تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في أزمتها مع كندا

أعربت الجزائر، اليوم الخميس، عن انشغالها بتداعيات الأزمة التي تشهدها العلاقات بين المملكة العربية السعودية وكندا، داعية إلى احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن الجزائر تتابع بانشغال تداعيات الأزمة الحاصلة في العلاقات بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وكندا.

وأضاف البيان، «إزاء هذا الوضع تدعو الجزائر إلى ضرورة احتكام الدول في علاقاتها الخارجية إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة ما تعلق منها باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».

وتوترت العلاقات بين البلدين جراء التصريحات الصادرة عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارتها في الرياض، حول نشطاء المجتمع المدني في المملكة الذين تم إيقافهم في المملكة، وضرورة إفراج السلطات في المملكة عنهم فورًا.

واعتبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها الموقف الكندي «هجومًا على المملكة العربية السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه، يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، ومن المؤسف جدًا أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فوراً)، وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول».