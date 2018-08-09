رؤية على موسم منتظر للدوري الإنجليزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بشكل عام والكرة الانجليزية بشكل خاص، انطلاقة الموسم الجديد من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، في نسخته الـ27 منذ تأسيسه عام 1992.

وفي هذا التقرير نستعرض معا كل ما تود معرفته عن الموسم الجديد في البريميرليج موسم 2018-2019:

**البداية والنهاية:

بداية الموسم ستكون في الـ10 من شهر أغسطس الجاري وسينتهي في 19 مايو عام 2019.

**البطل:

حامل لقب البطولة الحالي هو مانشستر سيتي، والذي حقق اللقب كأكثر فريق يحقق 100 نقطة في موسم واحد في تاريخ البريمييرليج.

** الصاعدون والهابطون:

صعدت ثلاثة فرق للدوري الأقوي في العالم وهم ( فولها،م وولفرهامبتون، وكارديف سيتي) ، فيما هبطت ثلاثه أخري لدوري التشامبيونشيب وهم ( ستوك سيتي، ووست بروميتش ألبيون، وسوانزي سيتي).

**أسماء الفرق المشاركة وعددهم:

يتكون الدوري الانجليزي من 20 فريق ويضم هذا الموسم

** تغيرات المدربين:

استعانت أربعة فرق فقط بمدربين جدد خلفا لمدربيهم الموسم الماضي وهم:

أرسنال: أوناي ايمري بديلا لأرسن فينجر.

تشيلسي: ماوريسيو ساري بديلا لأنطونيو كونتي.

إيفرتون: ماركو سيلفا بديلا لسام ألارديس.

وست هام: مانويل بليجريني بديلا لديفيد مويس.

** نهاية سوق الانتقالات الصيفية :

سينتهي سوق الانتقالات بالنسبة لأندية الدوري الانجليزي، في الـ9 من أغسطس الحالي، أى قبل بداية البطولة بيوم واحد.

** أبرز التعاقدات:

مانشستر سيتي: رياض محرز قادما من ليستر سيتي (60) مليون جنية إسترليني .

ليفربول: نابي كيتا قادما من لايزيج (52.75)، فابينيو من موناكو (43.7)، شاكيري قادما من ستوك سيتي (13.5) مليون إسترليني .

أرسنال: ليشتيشتاينر قادما من يوفنتوس ( بدون مقابل)، سوكراتس قادما من بروسيا دورتموند (17.7) ، لوكاس توريرا قادما من سامبدوريا (26) مليون جنية إسترليني.

مانشستر يونايتد: فريد قادما من شختار (47)، دالوت قادما من بورتو (19) مليون جنية إسترليني.

تشيلسي : جورجينيو قادما من نابولي (غير معلن).، أريزابالا قادما من أتليتك بلباو (80) مليون جنيه استرليني.

إيفرتون: ريتشاردسون قادما من واتفورد (40) مليون جنية استرليني.

**أكثر الفرق انفاقا في سوق الانتقالات:

ليفربول: (182.20) مليون جنيه استرليني .

تششيلسي: (137) مليون جنيه استرليني.

وست هام يونايتد (95.00) مليون جنيه استرليني.

مانشستر يونايتد (82.70) مليون جنيه استرليني.

أرسنال: (79.00) مليون جنيه استرليني.

ليستر سيتي: (79.00) مليون جنيه استرليني.

فولهام: (77.45) مليون جنيه استرليني.

مانشستر سيتي: (70.30) مليون جنية استرليني .

ساوثهمتون: (62.25) مليون جنيه استرليني.

ايفرتون: (59.40) مليون جنيه استرليني.