- استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين أمس، عقب الفوز على المصري بهدفين دون رد يوم الثلاثاء، بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق النجمة اللبناني يوم الإثنين المقبل، على ستاد برج العرب بالأسكندرية، ضمن ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية.

- اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة المصري الأخيرة بالدوري، بأداء تدريبات استشفائية خلال مران الفريق المسائي اليوم، حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم لمدة ٣٠ دقيقة، قبل البدء في التدريبات الاستشفائية في أرض الملعب، تحت إشراف مايكل ليندمان.

- خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين لم يشاركوا في لقاء المصري الأخير، لتدريبات بدنية شاقة في مران اليوم، الخميس، حيث قاد محمد يوسف، المدرب العام للفريق والقائم بأعمال مدير الكرة، وحسين عبد الدايم، مساعد مدرب الأحمال، لاعبي الأهلي في فقرات مكثفة وشاقة من النواحي البدنية.

- بدأ إسلام محارب، لاعب وسط الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب، قبل بداية مران الأهلي الجماعي، مساء اليوم، حيث قام مُحارب بعقد جلسة مطوّلة في الجيم لأداء تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة، وبعدها خاض تدريبات الجري حول الملعب.

ويعاني مُحارب من إجهاد في العضلة الضامة، أبعدته عن صفوف الفريق، خلال مباراة المصري الأخيرة.

- عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي، استمرت لمدة ٢٠ دقيقة، حيث حرص المدير الفني على الاجتماع بلاعبيه، للتأكيد على أهمية مباراة النجمة اللبناني المقبلة، وضرورة التركيز في مشوار الفريق بالبطولة العربية.

كما حرص كارتيرون، على الاجتماع بعمرو السولية، لاعب وسط الفريق، قبل انطلاق المران، من أجل الإطمئنان على حالته، ونتيجة الأشعة التي أجراها عقب لقاء المصري.

واكتفى السولية، بأداء تدريبات بدنية وتأهيلية منفرده في الجيم، على هامش المران، حيث يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية، تعرّض لها في مباراة المصري.

- غادر صلاح محسن، مهاجم الأهلي، مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الخميس، للإصابة، حيث غادر اللاعب المران من الجزء الأخير للتدريبات البدنية للاعبين، بسبب شكواه من إجهاد عضلي.

وترك اللاعب المران بصحبة طبيب الفريق، للخضوع لفحص طبي وتحديد مدى إصابته وشكواه العضلية.