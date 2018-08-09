روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة ضدنا «مجحفة»

وصفت روسيا، اليوم، العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة ضد موسكو على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج الروسى، سيرجى سكريبال وابنته فى بريطانيا بـ«المجحفة»، مشيرة إلى أنها عقوبات «غير مشروعة» بموجب القانون الدولى.



وقالت السفارة الروسية فى بيان: «أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية (أمس) مستشار السفارة الروسية عن فرضها عقوبات وحشية مجحفة جديدة تحت ذريعة كاذبة وملفقة هى استخدام الحكومة الروسية غاز الأعصاب (نوفيتشوك) ضد سيرجى سكريبال وابنته، على الرغم من انعدام أى حقائق أو أدلة، كما سبق القول»، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.



وأضافت أن «الجانب الأمريكى تذرع بسرية معلوماته، ورفض إعطاء تفسير عندما طلبنا منه ذلك»، مشددة على أن روسيا «لا تزال تصر على إجراء تحقيق شفاف فى الحادث».



كما أكد الكرملين، أن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على موسكو غير مشروعة بموجب القانون الدولى وأن النظام المالى الروسى مستقر.



وأعلنت الولايات المتحدة، أمس، فرض عقوبات جديدة على روسيا، قائلة إنها توصلت إلى قرار نهائى بأن موسكو تتحمل مسئولية محاولة قتل سكريبال وابنته يوليا فى 4 مارس الماضى.



وقال مسئول فى وزارة الخارجية الأمريكية إنه إذا لم تتمكن روسيا من أن تثبت فى غضون 90 يوما أنها لم تعد تستخدم الأسلحة الكيماوية وتسمح بإجراء عمليات التفتيش، فإن الولايات المتحدة قد تفرض شريحة ثانية من العقوبات.



كما أوضح مسئول كبير بالوزارة أن العقوبات الجديدة ستشمل بضائع حساسة يخضع التعامل فيها لضوابط الأمن القومى. لكنه أضاف أنه ستكون هناك إعفاءات لأنشطة الرحلات الفضائية والتعاون الحكومى فى مجال الفضاء والمجالات التى تشمل سلامة رحلات الطيران التجارية للركاب والتى سيتم مراجعتها على أساس كل حالة على حدة.