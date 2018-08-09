إسرائيل تواصل غاراتها على قطاع غزة

واصلت إسرائيل، اليوم الخميس، غاراتها على قطاع غزة لليوم الثاني، وذلك بعد مقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم سيدة وطفلتها.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت صباح اليوم، مواقع تدريب تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" وأراض زراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، من دون وقوع إصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان أنه أغار صباح اليوم على أكثر من 20 هدفًا عسكريا في معسكرات تدريب تابعة لحماس، وأنه أغار على أكثر من 140 هدفا لحماس منذ أمس.

وأعلنت كتائب القسام في بيان إطلاق رشقات صاروخية على جنوب إسرائيل استهدفت مستوطنات ومواقع تدريب محاذية لقطاع غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن 16 إسرائيليا أصيبوا بجروح متوسطة وطفيفة وتضررت واجهات عدة منازل بفعل إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة.