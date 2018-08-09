رئيس جامعة بني سويف: 14 أغسطس بدء استلام ملفات الطلاب

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن عدد الطلاب المرشحين من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية وصل إلى 10247 طالب انتظام و1231 طالب انتساب، بـ32 كلية ومعهد.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه سيتم استلام ملفات الطلاب بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 14 أغسطس 2018، بمكاتب شؤون التعليم والطلاب بكل كلية ومعهد، منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وذلك بعد تسديد الطلاب المصروفات الدراسية.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الجامعة، أن الجامعة تستعد لإطلاق مؤتمر الجامعة الدولي الثالث للنانوفوتونك والنانوفونونك خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر من عام 2018.

وأوضح منصور حسن، أن المؤتمر يهدف إلى تبادل المعرفة بين المجالات البحثية المختلفة، فيربط بين علوم المواد والمجالات الأخرى، كما أنه يركز على الأبحاث التي تخدم الخطة الحالية للدولة في التركيز على الطاقات الجديدة والمتجددة ومعالجة المياه وبعض التطبيقات الطبية من خلال الأبحاث المقدمة من نخبة من العلماء الأجانب والمصريين في التخصصات البينية المختلفة والتي ستثري المؤتمر.