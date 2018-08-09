ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى 168 شخصا

ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم لومبوك ارتفعت إلى 168 قتيلا اليوم الخميس.



وقال المتحدث باسم الهيئة، سوتوبو نوجروهو، إن السلطات المحلية أعطت أرقاما بشأن الضحايا أعلى بكثير، مضيفًا أن الجيش في لومبوك وضع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي وقع يوم الأحد عند 381 قتيلا.



وتابع: "يجب أن تتضمن البيانات الخاصة بالضحايا الأسماء والأعمار والعناوين والنوع من أجل التحقق".



وأضاف أن "بيانات الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث هي البيانات الرسمية".



وكان نوجروهو قد قال في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن التناقضات في أعداد الضحايا شائعة في مرحلة الطوارئ بعد وقوع كارثة وأن هيئته تتحقق من المعلومات.



ووفقا للهيئة هناك نحو 1500 شخص، يتلقون العلاج في المستشفيات بعد تعرضهم لإصابات خطيرة جراء الزلزال.