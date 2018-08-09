وفد ألماني يزور منطقة «تونا الجبل» الأثرية بالمنيا

استقبل مكتب تنشيط السياحة بـ"تونا الجبل" بمركز ملوي في المنيا، اليوم الخميس، وفدًا ألمانيًا مكونا من 28 سائحا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية على أرض المحافظة، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.

وقال فرج عبد العزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بـ"تونا الجبل"، في تصريحات صحفية، إن برنامج زيارة الوفد بدأ بزيارة مقبرة بتوزيروس، ومقبرة إيزادورا والساقية الرومانية والسراديب، بعدها زار لوحة حدود إخناتون.

ثم غادر الوفد المنطقة متجهين إلى منطقة الأشمونين وتل العمارنة لاستكمال برنامج زيارتهم للمناطق الأثرية بالمنيا.