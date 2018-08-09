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نافاس: رغبتي في الرحيل عن ريال مدريد تشبه رغبتي في الموت

د ب أ
نشر فى : الخميس 9 أغسطس 2018 - 11:50 ص | آخر تحديث : الخميس 9 أغسطس 2018 - 11:50 ص
أكد الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن هناك منافسة قوية تنتظره مع نظيره البلجيكي تيبو كورتوا على حراسة عرين النادي الملكي في الموسم المقبل. 
وأكد نافاس أنه لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد بعد تعاقد الأخير مع كورتوا، وقال في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "أ س" الإسبانية: "رغبتي في الرحيل تشبه رغبتي في الموت".
وفي حال لم يعدل نافاس عن رأيه وأصر على البقاء في ريال مدريد سيقع المدير الفني الجديد للفريق، الإسباني جولين لوبيتجي، في ورطة كبيرة، حيث سيكون عليه أن يقرر هوية الحارس الأساسي الأمر الذي سيدفعه للمفاضلة بين حارسين من الطراز العالمي.
ويأتي في مرتبة ثالثة الحارس الكرواتي اندري لونين الذي قد يرحل معارا لنادي أخر، يليه الإسباني كيكو كاسيا الذي بات رحيله عن ريال مدريد أمرا مؤكد إلا إذا حدثت مفاجأة غير متوقعة في تشكيلة النادي الملكي في الموسم المقبل.

 


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