مقتل فلسطينية حامل وطفلتها الرضيعة في قصف إسرائيلي على غزة

قتلت امرأة فلسطينية حامل وطفلتها الرضيعة، فجر اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي في قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى إلى ثلاثة أشخاص منذ مساء أمس الأربعاء.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في غزة، أن امرأة (23 عاما) وطفلتها (عام ونصف) قتلتا في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة، فيما أصيب زوج القتيلة "التي قضت وهي حامل" بجراح متوسطة.



وفي وقت سابق أعلن مسعفون عن مقتل فلسطيني (30 عاما) جراء غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة، فيما أصيب ستة آخرين في مناطق اخرى من القطاع.



وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن القتيل من نشطائها.



وشنت طائرات حربية إسرائيلية عددا كبيرا من الغارات على قطاع غزة منذ مساء الأربعاء مستهدفة مواقع لحماس ومعملا وأراض زراعية.



وسمع دوي انفجارات هائلة في مناطق مختلفة من القطاع حتى الساعات الأولى من فجر الخميس.



ومن بين الغارات تم استهداف سيارة مدنية قالت إسرائيل إنها تستخدم في نقل قذائف صاروخية.



في المقابل أطلقت فصائل فلسطينية صواريخ محلية على بلدات إسرائيلية محاذية للقطاع.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف 12 هدفا لحماس، مشيرًا إلى أنه "تم تنفيذ هذه الضربات ردًّا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".



وقالت مصادر إسرائيلية إنه تم رصد إطلاق نحو 10 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل اعترضت منظومة القبة الحديدية اثنتان منها.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ظهر الأربعاء، رفع حالة الاستنفار وإغلاق بعض الطرقات في منطقة غلاف غزة بعد ملاحظة "إخلاء" حماس بعض المواقع داخل القطاع.



وأعلنت كتائب القسام أمس عن مقتل اثنين من نشطائها في قصف إسرائيلي على أطراف شمال قطاع غزة، بينما قال الجيش إن الهجوم جاء ردا على تعرض قوة عسكرية له لإطلاق نار.