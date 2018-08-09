«عشماوي» يستعرض رؤية التنمية المستدامة للقليوبية مع مسئول «الأمم المتحدة للسكان»

استقبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الخميس، بمكتبه بديوان عام المحافظة، ألكسندر ساشا مسئول صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر لبحث سبل تحقيق أهداف رؤية التنمية المستدامة بالمحافظة 2030، باعتبارها أحد مراحل رؤية التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2030، والتي يتم تنفيذها وفقا للأطر الجاري صياغتها بالتنسيق بين صندوق الأمم المتحدة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية والمعهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقال المحافظ، إنه تم خلال اللقاء استعراض سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في مجالات التنمية المختفلة بالقطاعات المستهدفة، وأبرزها الصحة والتعليم ومحو الأمية وتنظيم الأسرة، وعلى أن يكون ذلك من خلال إحداث تكامل بين الخطط التنموية المركزية والمحلية بما يضمن أن لايترك أحد بدون تنمية.

وأشار إلى، أنه من المقرر أن تعقد خلال الشهر الجاري ورشة عمل بوزارة التخطيط لوضع آليات توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات المستهدفة ومنها محافظة القليوبية يعقبها عقد ورش عمل بكل محافظة.