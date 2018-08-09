قال الدكتور هشام العشماوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الأمريكية، إن عامل النظافة في أمريكا، يتقاضى مرتبًا يبلغ حوالي 20 ألف دولار في الشهر، متابعًا: «مقابل المخاطرة وجمع القمامة، وده بيساوي مرتب الرئيس الأمريكي».



وأضاف «العشماوي»، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأربعاء، أنه لا ينبغي أن يتم التقليل من قدر أي عمل شريف في مصر، معقبًا: «لازم مانستهترش بأي عمل شريف».



ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لجهوده في خدمة الشعب المصري، مستطردًا: «الرئيس عايز يدي للشعب أحسن حاجة، بس الشعب لازم يساعده في ده».



وذكر أن المواطن في أمريكا يتبع نمط حياة يمكنه من أداء عمله وينتج على الوجه الأكمل، على عكس المواطن المصري الذي يستهلك أوقاتًا كثيرة في غير المهام المكلف بها أثناء العمل.



