الخميس 9 أغسطس 2018 8:05 ص القاهرة القاهرة 26.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. العشماوي: عامل النظافة في أمريكا يتقاضى 20 ألف دولار شهريا

محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 9 أغسطس 2018 - 6:56 ص | آخر تحديث : الخميس 9 أغسطس 2018 - 6:56 ص
قال الدكتور هشام العشماوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الأمريكية، إن عامل النظافة في أمريكا، يتقاضى مرتبًا يبلغ حوالي 20 ألف دولار في الشهر، متابعًا: «مقابل المخاطرة وجمع القمامة، وده بيساوي مرتب الرئيس الأمريكي».

وأضاف «العشماوي»، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأربعاء، أنه لا ينبغي أن يتم التقليل من قدر أي عمل شريف في مصر، معقبًا: «لازم مانستهترش بأي عمل شريف».

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لجهوده في خدمة الشعب المصري، مستطردًا: «الرئيس عايز يدي للشعب أحسن حاجة، بس الشعب لازم يساعده في ده».

وذكر أن المواطن في أمريكا يتبع نمط حياة يمكنه من أداء عمله وينتج على الوجه الأكمل، على عكس المواطن المصري الذي يستهلك أوقاتًا كثيرة في غير المهام المكلف بها أثناء العمل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك