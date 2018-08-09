قال هاني يونس، مستشار رئيس الوزراء، والمتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة قررت توفير وحدات سكنية لكل من تقدم لحجز وحدات الطرح الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح «يونس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن الوزارة كانت قد فتحت باب تسجيل البيانات ودفع المقدمات لمن يرغب في حجز وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية بالحي السكني الذي تنفذه الوزارة، وطرحت 2048 وحدة للحجز، إلا أن المتقدمين وصلوا إلى 2340 حاجزًا، لذلك قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، توفير وحدات إضافية لـ300 شخصًا الزائدين.

وأضاف أن الوزارة ستطرح اليوم عبر موقعها الإلكتروني أماكن الـ300 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية، ليتفقدها راغبي الحجز الذين دفعوا المقدمات، ويختاروا وحدتهم بداية من يوم الأحد المقبل وفقًا لأسبقية الدخول واختيار الوحدة.

وتابع: «أنصح الحاجزين باختيار أكثر من وحدة، بحيث إذا وجد اختياره الأول تم حجزه فيكون لديه البديل».