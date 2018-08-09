الملك سلمان يقرر استضافة 1000 حاج من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرارا باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الأمر يأتي في سياق الدعم المتواصل والاهتمام البالغ الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين للقضية الفلسطينية وتقديرا منه للتضحيات الكبرى التي يقدمها أبناء الشعب الفلسطيني ، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق كل الدعم والمؤازرة والتقدير.

ووجه الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على هذا القرار الذي يجسد معاني الأخوة والمحبة الإسلامية في أبهى صورها لإخوانه وأبنائه من ذوي شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق.

