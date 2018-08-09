محمود فتح الله يكشف احتياجات نجوم إف سي للبقاء في الدوري

قال محمود فتح الله، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجوم اف سي، إن فريقه يضم حوالي 4لاعبين فقط شاركوا من قبل في مسابقة الدوري الممتاز، والباقي لاعبين شباب صغار ينتظرهم مستقبل مبهر.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "الفريق يفتقد لخبرات اللعب في الدوري الممتاز، ولكي نستمر في دوري الأضواء والشهرة علينا أن نقاتل في كل المباريات، بالإضافة إلى تحقيق الفوز والانتصارات في المباريات ولا نكتفي بالتعادلات".

واستطرد قائلا: "كل الفريق في الدوري لديها خبرات إلى نحن، ولكن في اول مباراتين لعبنا بشكل قوي جدا، خاصة مباراة سموحة بالأمس امام فريق قوي يمتلك جهاز فني على أعلى مستوى بالإضافة إلى قوة مالية كبيرة".

وأردف قائلا: "اللاعب اللي بيعرف يباصي الكورة، بقى ثمنه 20 مليون جنيه، ونجوم المستقبل لديه مواهب شابة واعدة، وأحاول تحفيزهم من هذا القبيل، ولا بد أن يتمسكوا بفرصة الظهور في الدوري الممتاز".