انقلاب قطار بتونس في ثان حادثة خلال أسبوعين

أصيب عدد من المسافرين في حادثة انقلاب قطار بتونس، اليوم الخميس، وهي الحادثة الثانية التي تشهدها البلاد في فترة وجيزة.

وأفادت شركة السكك الحديدية، بأن قطارًا خرج عن مساره ظهر اليوم، ما أدى إلى انقلابه، بينما كان في رحلة نحو العاصمة تونس قادمًا من مدينة الدهماني التابعة لولاية الكاف غرب البلاد.

وقال مدير شركة السكك الحديدية، أنيس الوسلاتي، لوسائل إعلام محلية، إن ثلاثة جرحى من بينهم سائق القطار وعون (موظف) سلامة تابع للشركة أصيبوا في الحادث، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى الجهوي بالدهماني.

يأتي الحادث بعد نحو أسبوعين من حادثة سير قطار مليء بالركاب بمفرده ودون سائق في الضاحية الجنوبية للعاصمة لمسافة تناهز العشرة كيلومترات قبل أن يتم تغيير مساره وقطع الكهرباء عنه ما جنب حدوث كارثة حقيقية.

وقد أثبتت التحقيقات وجود سهو من سائق القطار الذي كان خارج قمرة القيادة، لتشغيل تجهيزات السلامة.