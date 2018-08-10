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فيديو.. «تطوير العشوائيات»: الانتهاء من منطقة العمال بالمنيا خلال 10 أشهر

أحمد العيسوي
نشر فى : الخميس 9 أغسطس 2018 - 11:34 م | آخر تحديث : الخميس 9 أغسطس 2018 - 11:34 م

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق انتهى من تطوير المرحلة الأولى بمنطقة مدينة العمال بحي أبو هلال بمدينة المنيا، بتطوير 220 وحدة سكنية سيتم تسليمهم وتسكين الأهالي بهم، بينما سيجري تطوير 10 عمارات في المرحلة الثانية بقيمة 80 مليون جنيه وفي مدة لن تتجاوز الـ10 أشهر.

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن هذه المنطقة مدرجة حديثًا في الخريطة القومية للعشوائيات بعد تفقدها واكتشاف منازل خطرة على حياة المواطنين بها، مشيرًا إلى تطوير الصندوق لعدة مناطق عشوائية أخرى في محافظة أسوان ومدينتي حلايب وشلاتين والوادي الجديد ومرسى مطروح وجنوب سيناء.

وتابع: «أيدينا باتت تطول كل مكان، وأعمالنا ليست فقط في القاهرة، ولكن القاهرة هي الأكثر ظهورًا وصاحبة نصيب الأشد لأنها مستقطبة للهجرة الداخلية، وهذه أولى مشاكل تكوين العشوائيات».

يذكر أن اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وقعا صباح الخميس، اتفاقية لتطوير مدينة العمال، بحي أبوهلال بمدينة المنيا.


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