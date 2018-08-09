الأرجنتيني جاريكا يجدد عقده مع منتخب بيرو ثلاثة أعوام

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أعلن اتحاد بيرو لكرة القدم مساء الأربعاء عن تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ريكاردو جاريكا، لمدة ثلاثة أعوام.

وتولى جاريكا/60 عاما/ المهمة الفنية لمنتخب بيرو في 2015 ونجح في قيادته للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بعد غياب دام 36 عاما عن الظهور في المونديال.

وانتهى تعاقد جاريكا بانتهاء المونديال، ليطلب المدرب الأرجنتيني بعد ذلك مهلة للتفكير في قرار التجديد.

وترددت شائعات في الفترة الأخيرة حول تلقي جاريكا لعروض لتدريب منتخبات أخرى في أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وهندوراس.

ولكن جاريكا وافق في النهاية على البقاء مع منتخب بيرو.

وبموجب العقد الجديد سيبقى جاريكا في منصبه حتى نهاية التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، مع وجود بند يسمح بتجديد عقده لعام إضافي حال نجح في قيادة الفريق لكأس العالم.

وقال جاريكا "أود أن أشكر اتحاد الكرة البيروفي على ثقته في شخصي، سعداء بتمديد العقد لثلاثة أعوام أخرى مع إمكانية التمديد لعام أخر إذا نجحنا في تحقيق الهدف المنشود".