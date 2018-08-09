قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن نجاح منظومة التعليم الجديدة سيغير الحياة في مصر بالكامل، موضحًا أن الوزارة تستهدف العودة بالتعليم من تحصيل درجات وشهادات، إلى الحصول على المعرفة والخبرات والثقافات المختلفة.



وأضاف «خيري»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الدروس الخصوصية منتشرة في المراحل التعليمية المختلفة، من أجل حصول الطالب على درجات مرتفعة من خلال التحفيظ والتلقين، متابعًا: «المتفوقين في الثانية العامة يرسب 20% منهم في العام الأول للجامعة و20% آخرين ينتقلوا للعام التالي بمواد، وفقًا لتقرير عرضه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي».



وذكر أن طلاب الثانوية يُصدمون في العام الأول بالجامعة، لأنه حصّل درجاته في الثانوية بحفظ الأسئلة وإجاباتها النموذجية، مشيرًا إلى استهداف وزارة التعليم تقديم تعليم حقيقي من خلال المنظومة الجديدة بالكامل، لذلك اختارت البدء من مرحلة رياض الأطفال.



وأوضح أنه بجانب وضع منظومة جديدة بالكامل تبدأ سبتمبر المقبل لطلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، فإن الوزارة تعمل على إصلاح المناهج لباقي المراحل، لافتًا إلى اعتراف الوزارة بسلبيات العملية التعليمية وتقويمها بالكامل، بداية من الأبنية وتقليل كثافة الفصول، وحتى تدريب المعلمين وتعديل المناهج وتفعيل الأنشطة الرياضية والفنية.



